Mercato Milan, problema liste! Furlani preoccupato, ecco la situazione aggiornata

Mercato Milan, problema liste per il club rossonero! Furlani preoccupato, ecco la situazione aggiornata dei rossoneri

Come riferito da calciomercato.com nel calciomercato Milan c’è un problema liste che tiene impegnata la società rossonera:

PAROLE – «Sia in Serie A che in Champions League, infatti, vige da tempo l’obbligo della compilazione delle celebri “liste”. Sostanzialmente è un elenco dei giocatori da comunicare a inizio anno (modificabile prima di ogni giornata per il campionato e solo dopo i gironi per la coppa) e che sono schierabili e convocabili per le partite ufficiali. Le regole sono simili anche se hanno diverse differenze. In entrambe però c’è la possibilità di occupare 4 slot con calciatori formati nei vivai italiani e altri 4 con giocatori formati nel proprio vivaio. In Serie A in questo calcolo non rientrano i giocatori under 22. La situazione attuale per quanto riguarda la Serie A è chiara: il Milan si sta “giocando” e non sta utilizzando ben 4 slot. Sono infatti 2 i giocatori formati in casa, Davide Calabria e Matteo Gabbia, e sono 2 i calciatori formati in club italiani, Marco Sportiello e Alessandro Florenzi (tra l’altro entrambi out a lungo). I vari Terracciano, Torriani, Zeroli e Camarda, essendo Under 22, non rientrano in queste liste e non occupano alcuno slot».