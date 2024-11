Mercato Milan, Furlani boccia quel profilo: non arriva a gennaio, non ci sono più dubbi

Mercato Milan, Furlani boccia il profilo di Frendrup per gennaio: troppo alta la valutazione del Genoa. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan, dopo averlo seguito attentamente, ha deciso di scartare il profilo di Frendrup.

Il Milan fa sul serio per Belahyane. Superato nelle scorse ore il concorrente principale, Frendrup del Genoa, anche per il prezzo più contenuto: 8-10 milioni richiesti dall’Hellas per lasciarlo partire a gennaio, contro i 15-20 che invece domanda il Genoa per il danese.