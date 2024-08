Mercato Milan, dopo Pobega e Adli un altro calciatore potrebbe LASCIARE il club: la SITUAZIONE aggiornata

Il mercato Milan è orientato adesso a sfoltire la rosa e a farlo in tempo vista la chiusura sempre più imminente della sessione estiva

Il mercato Milan ha avviato una fase di sfoltimento della rosa, cedendo giocatori simbolo come Adli e Pobega. Come scrive calciomercato.com, tra i possibili partenti figura anche Saelemaekers, nonostante sia apprezzato da Fonseca.

Attualmente, il club rossonero non ha ricevuto offerte soddisfacenti per il belga, ma è disposto a valutare eventuali proposte. In sintesi, se dovesse arrivare un’offerta interessante, anche Saelemaekers potrebbe lasciare il Milan.