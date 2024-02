Mercato Milan, spese importanti in vista dell’estate: svelato il budget dei rossoneri per la prossima sessione di calciomercato. I dettagli

Secondo quanto riportato dal La Gazzetta dello Sport, nella prossima sessione di mercato rossonero, il Milan farà alcuni investimenti importanti e si parla di una spesa di circa 100 milioni di euro.

Gli obiettivi primari sono la ricerca dell’attaccante di livello e di un difensore, dunque si parlerà di spese importanti per le casse rossonere. Spesa che non verrà finanziata dalle probabili partenze di Giroud, Jovic e Kjaer, in scadenza di contratto, ma dalla vendita di uno tra Okafor e Chukwueze che servirebbe per evitare le perdite.