Mercato Milan, CLAMOROSA indiscrezione su De Ketelaere: MOSSA di Furlani, ha chiuso l’affare così

Mercato Milan, la mossa di Giorgio Furlani che ha sbloccato l’affare De Ketelaere: cosa cambia nell’operazione con l’Atalanta

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto definitivo sulla questione De Ketelaere, riscattato ieri dall’Atalanta con l’avallo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Nelle ultime ore l’accordo tra Milan e Atalanta per Charles De Ketelaere è stato rivisto solo per motivi finanziari ma economicamente è lo stesso identico firmato durante l’estate scorsa. Non è stato rimosso il 10% sulla futura rivendita. Il belga, ora, è di proprietà dell’Atalanta».