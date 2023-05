Milan, De Ketelaere: ecco cosa dicono le voci di mercato! Il giocatore rossonero dovrebbe rimanere a Milano, ma non è detta l’ultimissima

Il Milan ha acquistato Charles De Ketelaere nella scorsa sessione di mercato. Il giocatore belga ha deluso, ma i rossoneri vogliono insistere con lui.

Le voci di mercato non mancano: l’Atalanta potrebbe provarci per lui, mentre il Monza potrebbe essere una soluzione per un eventuale prestito.