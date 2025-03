Mercato Milan, il colpo in attacco si complica terribilmente! Cosa è successo nelle ultime ore

Mercato Milan, si allontana il possibile arrivo di Jonathan David a parametro zero: il canadese preferisce trasferirsi in Liga

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Canada, Jonathan David, attaccante del Lille accostato anche al calciomercato Milan come colpo a zero per la prossima estate, ha dichiarato:

PAROLE – «La Premier League è molto più veloce e fisica rispetto a tutti gli altri campionati. Ma per quanto mi riguarda, sono cresciuto guardando molto la Liga (spagnola, ndr) e, per me… è il mio campionato preferito. È il campionato che ho più amato guardare, quindi un giorno mi piacerebbe giocare lì».