Mercato Milan, Ibrahimovic avvisato: il parametro zero di lusso può sfumare! Le ultime

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic può perdere Jonathan David a parametro zero: sul canadese forte l’interesse dell’Inter

Cosi l’edizione odierna di Tuttosport sull’obiettivo del calciomercato Milan, Jonathan David. L’Inter sarebbe in forte pressing sul canadese.

PAROLE – «Nick Mavromaras, l’agente di Jonathan David, desiderio neppure così nascosto del mercato estivo dell’Inter, è stato ospite dei nerazzurri due giorni fa a San Siro per la gara di Champions League tra i campioni d’Italia e il Lipsia. Con l’Inter, almeno per il momento, le parti sono rimaste ferme al primo colloquio intercorso tempo fa: Mavromaras, forte del futuro status da free agent dell’attaccante, chiede per il suo assistito un contratto quinquennale da sei milioni netti a stagione, più ovviamente una corposa commissione».