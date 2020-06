Mercato Milan: continuano i colloqui tra la Fiorentina e i rossoneri

Non si fermano i colloqui tra Milan e Fiorentina impegnate su più fronti di mercato. I contatti sono diventati pressoché quotidiani

Non si fermano i colloqui tra Milan e Fiorentina impegnate su più fronti di mercato. I contatti sono diventati pressoché quotidiani e ruotano attorno al futuro di Lucas Paquetà. I Viola stanno provando a strappare il sì ai rossoneri per quanto riguarda l’ipotesi di prestito senza diritto di riscatto per la prossima stagione. Dall’altra parte la dirigenza milanista vuole una contropartita tecnica o un diritto di prelazione per uno dei gioielli gigliati. Nel mirino del Milan rimangono Milenkovic e il tifoso milanista Castrovilli.