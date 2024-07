Mercato Milan, CONTATTI Lukaku Napoli: PARTI più vicine. Lavori in corso per l’ex obiettivo rossonero

Mercato Milan, contatti Lukaku Napoli: parti sempre più vicine. Lavori in corso per l’ex obiettivo rossonero, le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, in attesa di definire il futuro di Victor Osimhen (seguito sempre dal Psg), il Napoli spinge per Romelu Lukaku. Contatti anche in giornata per trovare l’intesa economica.

Giovanni Manna sta lavorando per raggiungere l’intesa economica con l’ex obiettivo del mercato Milan, primo e unico nome di Antonio Conte per l’attacco. Parti più vicine: si lavora per un contratto triennale, fino al 30 giugno 2027. L’eventuale arrivo del belga, però, è sempre legato all’uscita di Osimhen.