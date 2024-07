Mercato Milan, Florenzi PORTA Emerson Royal! Intesa in via di DEFINIZIONE, c’è l’accelerata DECISIVA

Mercato Milan, Alessandro Florenzi può portare Emerson Royal: accelerata decisiva dopo l’infortunio dell’italiano. I dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, piovono conferme sulla trattativa in chiusura tra il calciomercato Milan e il Tottenham per Emerson Royal, terzino destro con il quale i rossoneri hanno già un accordo per un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

L’infortunio di Alessandro Florenzi, costretto ad operarsi al ginocchio, ha spinto il Diavolo ad accelerare le operazioni: ad inizio settimana la chiusura definitiva.