Mercato Milan, Chukwuemeka RESTA in pole! Contatti FITTI, il RETROSCENA su Moncada

Mercato Milan, Chukwuemeka resta in pole per sostituire Bennacer a gennaio: contatti col Chelsea, può arrivare così

Calciomercato Milan sempre attivo anche a fine settembre. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri starebbero già pensando ad un possibile sostituto di Bennacer, infortunatosi nelle scorse settimane con tempi di recupero abbastanza lunghi.

Tanti i nomi in lista, tra questi quelli di Cardoso del Betis, Chukwuemeka del Chelsea e Gourna Douath del Salisburgo. Si aggiunge anche Samuele Ricci del Torino che, però, visto il livello di difficoltà della trattativa (soprattutto per gennaio) rimane solo un sogno per la dirigenza rossonera