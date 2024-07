Daniel Maldini LASCIA il Milan, accordo ad un passo con il Monza! La FORMULA della cessione, c’è una PERCENTUALE per i rossoneri. TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato da TMW, Daniel Maldini è oramai a un passo dal ritorno al Monza e a lasciare il Milan a titolo definitivo.

La formula è quella di un trasferimento a titolo definitivo, senza però un pagamento in denaro in questo momento. Ci sarà una percentuale cospicua sulla futura rivendita, che dovrebbe essere intorno al 50%, che sblocca l’affare, considerato che Maldini era in scadenza al 30 giugno 2025 e all’Empoli aveva un diritto di riscatto fissato intorno ai 4 milioni.