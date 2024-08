Mercato Milan, caccia al vice Morata: tre OPZIONI al vaglio di dirigenza e Fonseca. ULTIME sulle mosse dei rossoneri

Il calciomercato Milan continua a lavorare per regalare a Fonseca un nuovo rinforzo in attacco. I rossoneri in particolare in questa fase vanno a caccia di un vice Morata.

Tre le idee in casa rossonera: dal mercato potrebbe arrivare uno tra Abraham (per il quale si sono arenati i discorsi con la Roma) e Broja (ormai un sperato in casa al Chelsea). Resiste anche l’idea di continuare con il solo Jovic.