Mercato Milan, il centrocampista arriva dalla Serie A! Moncada e Ibrahimovic accelerano, la situazione

Mercato Milan, il centrocampista può arrivare dalla Serie A! Contatti serrati col Monza, c’è Bondo nel mirino. I dettagli

Come riferito da calciomercato.com, Bondo resta un importante obiettivo del calciomercato Milan per gennaio:

PAROLE – «Tra le missioni segnate sul taccuino di Ibrahimovic, Furlani e Moncada, oltre a un esterno offensivo, c’è anche il traguardo di dotare la rosa rossonera di un nuovo centrocampista. Il ritorno di Bennacer è sicuramente importante dal punto di vista tecnico-tattico, ma il suo apporto dipenderà dalle garanzie fisiche e atletiche che potrà dare questo momento della stagione in poi. Fofana e Reijnders sono stati costretti agli straordinari, ma è chiaro come anche loro avranno necessità di rifiatare. Normale, dunque, pensare a un investimento nella zona nevralgica del campo: tra i vari obiettivi, oltre a Morten Frendrup del Genoa, c’è anche Warren Bondo – legato da un contratto sino al 30 giugno 2027 – del Monza, che nel frattempo ha chiuso per il ritorno in prestito di Akpa-Akpro dalla Lazio. Il centrocampista francese classe 2003 in forza ai brianzoli sta mostrando quelle qualità che servono per eccellere nel nostro campionato, tanto da catalizzare l’attenzione anche di Lazio e Atalanta (pronta a giocarsi la carta Sulemana come parziale contropartita per tentare l’affondo). Una crescita che non è passata inosservata in quel di Via Aldo Rossi, con il direttore tecnico Moncada – che segue Bondo sin dai tempi del Nancy e della Ligue 2 – che sta studiando l’operazione per capire se e quando cominciare i veri e propri contatti ufficiali con Galliani e con il Monza. Si attendono dei colloqui una volta che la dirigenza meneghina sarà tornata dall’Arabia Saudita, con il giovane transalpino che ha già dato la priorità ai rossoneri e aspetta una chiamata da parte della società di Via Aldo Rossi».