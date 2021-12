Mercato Milan: Bondo ancora nella lista dei desideri

Mercato Milan: Bondo ancora nel mirino dei rossoneri dopo la corte nella scorsa sessione estiva. Ecco la situazione

Il Milan torna forte su Warren Bondo, centrocampista del Nancy molto vicino ai rossoneri nella scorsa estate. A riportarlo è Calciomercato.com che sottolinea il forte interesse dei rossoneri sul giocatore.

Bondo ha la fila di squadre, specialmente ora che non vuole rinnovare il proprio contratto e si libererà a zero. Il Milan rimane vigile sulla situazione, anche perché il profilo piace ed è in linea con il progetto societario.