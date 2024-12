Mercato Milan, Baiocchini esulta: «Rinnovi fatti per loro, sono ottime notizie il futuro»

Mercato Milan, Baiocchini esulta: «Accordi trovati e intese raggiunte, restano solo da ufficializzare ma non so quando». Le parole

Baiocchini a Sky Sport 24 ha sottolineato l’importanza dei rinnovi di contratto ormai imminenti di Maignan e Reijnders per il mercato Milan. Queste le parole del giornalista sui due big rossoneri.



LE PAROLE – «Rinnovi fatti, accordi trovati e intese raggiunte per Reijnders e Maignan. Restano solo da ufficializzare, ma non sono quando. Sono però ottime notizie per il futuro del Milan».