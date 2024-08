Mercato Milan, ASSIST per il secondo colpo in attacco? L’Atalanta CAMBIA obiettivo! Affare già in chiusura per la Dea

Il mercato Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo Alvaro Morata e i piani dei dirigenti rossoneri rischiavano di essere ostacolati dall’Atalanta: la Dea si è rituffata sul mercato per la ricerca di un nuovo centravanti dopo il grave infortunio rimediato da Gianluca Scamacca. Tra i nomi fatti per i bergamaschi c’erano anche due profili seguiti dai rossoneri come Abraham e Pinamonti, ma alla fine la scelta dei nerazzurri sembra esser ricaduta su Retegui. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio.

PAROLE – «Atalanta: Retegui é sempre più vicino per 22 milioni di euro + 3 di bonus. Come anticipato ieri, l’attaccante é la prima scelta della Dea dopo l’infortunio di Scamacca. Dopo il blitz delle scorse ore, adesso il club nerazzurro definendo l’intesa con il Genoa per organizzare il viaggio già nelle prossime ore».