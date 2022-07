Sfuma Asensio-Milan: il calciatore avrebbe deciso di restare al Real Madrid. Ecco i dettagli

Sembra essere tramontata definitivamente la possibilità di vedere Marco Asensio con la maglia del Milan.

Come riportato da AS, il giocatore sarebbe ora intenzionato a restare a Madrid, nonostante il contratto in scadenza al prossimo giugno.