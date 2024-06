Mercato Milan, Ibrahimovic non VUOLE sorprese! Sono TRE le alternative a Rabiot. I nomi

Mercato Milan, Ibrahimovic non vuole sorprese nel caso saltasse la trattativa Rabiot: sono tre le alternative al francese

Come riferito da calciomercato.it, Zlatan Ibrahimovic sta spingendo per portare nel calciomercato Milan Adrien Rabiot a parametro zero ma non vuole farsi trovare impreparato nonostante ci sia un cauto ottimismo per il francese.

L’ex centravanti svedese classe ’81 tiene in caldo tre alternative all’ex PSG: i nomi sono quelli di Hojbjerg del Tottenham, Amrabat della Fiorentina e Wieffer del Feyenoord. Le prossime settimane saranno dunque decisive in un senso o nell’altro.