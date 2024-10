Mercato Milan, intrigo Abraham! Primi dubbi del club, questi due fattori non convincono. E la Roma...

Mercato Milan, intrigo Abraham: primi dubbi dei rossoneri sul riscatto del giocatore. Pochi gol e prezzo elevato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, emergono già i primi dubbi nel calciomercato Milan sul futuro di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è sbarcato a Milanello a fine agosto in prestito secco dalla Roma nello scambio con Saelemaekers ma a parte il gol su rigore col Venezia e tanto impegno a livello di corsa non sta convincendo sottoporta.

I rossoneri dovranno valutare bene se riscattarlo o rispedirlo a Roma puntando forte su Jonathan David: i 25 milioni richiesti dai giallorossi sono considerati troppi e un eventuale scambio alla pari con l’esterno belga sarebbe possibile solo con un equilibrio sulle valutazioni dei cartellini.