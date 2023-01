Mercato Milan, i sei colpi da 50 milioni che hanno deluso le aspettative. Da De Ketelaere a Origi, ecco tutte le delusioni

Il Milan ha investito molto sullo scorso mercato estivo: circa 50 milioni per cercare nuovi giocatori che potessero arricchire il progetto rossonero. Nessuno, tuttavia, ha rispettato le aspettative promesse.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la delusione più grande si chiama De Ketelaere: niente maglia da titolare per lui. Così come per Adli e Origi: se il primo non sta trovando tanto minutaggio, il secondo è spesso fermo ai box. Tra gli altri ci sono Thiaw, Dest e Vranckx poche presenze per incidere o lasciare il segno.