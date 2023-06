Inter, Brozovic verso l’Al Nassr: decisivo il no di un ex Milan! Il neroazzurro va in Arabia Saudita, ma il Barcellona era nel mirino

Novità in casa Inter: Marcelo Brozovic ha accettato l’offerta dell’Al Nassr.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, anche il Barcellona ci ha provato per il giocatore dell’Inter, che sul piatto ha messo il cartellino di Franck Kessie. Lo scambio non dispiaceva al club milanese, ma il no dell’ex Milan è stato decisivo per un cambio di rotta.