Mercato: Aurier e Thiago Silva, strada in salita per il Milan

Serge Aurier è sempre più vicino al Bayer Leverkusen. Il terzino destro, obiettivo di mercato del Milan per rafforzare la corsia destra di difesa, sembra ormai destinato ad approdare in Bundesliga. Il Bayer è ai dettagli con il Tottenham per l’acquisto a titolo definitivo. Diverso il discorso per Thiago Silva: i rossoneri non sembrano disposti ad affondare il colpo per il brasiliano che ha appena perso la Champions League con il PSG. Il difensore nelle ultime ore sta parlando con il Chelsea e dovrebbe dare una risposta definitiva anche alla Fiorentina.