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Media spettatori Serie A, chi riempie di più gli Stadi? Inter, Milan e Roma si giocano la vetta. Svelati i dati
Media spettatori Serie A – A otto giornate dal termine chi vince la sfida del riempimento degli Stadi in Italia?
Il calcio italiano conferma il suo straordinario momento di salute. I dati relativi alla media spettatori della Serie A 2025/2026 delineano un quadro di entusiasmo travolgente, con gli impianti sportivi che tornano a essere il cuore pulsante del tifo nazionale. In un campionato sempre più avvincente, la risposta del pubblico è stata netta: stadi pieni, coreografie mozzafiato e un’affluenza media che continua a crescere rispetto alle stagioni precedenti.
Il primato di San Siro: Milan e Inter in vetta
Non c’è storia per il primo gradino del podio. Lo stadio Giuseppe Meazza si conferma la “Scala del Calcio” non solo per prestigio, ma per numeri assoluti. Il Milan guida la classifica con una media impressionante di circa 73.000 spettatori a partita, tallonato a brevissima distanza dall’Inter, che viaggia su una media di 71.900 presenze. Il derby della Madonnina si gioca dunque anche sugli spalti, con entrambe le tifoserie capaci di garantire un riempimento dell’impianto vicino al 95%.
Roma e Napoli: il calore del Centro-Sud
Alle spalle delle milanesi, la Roma si conferma una certezza assoluta. Grazie a una politica di prezzi accessibili e al legame viscerale con la piazza, i giallorossi mantengono una media di 63.000 spettatori all’Olimpico. Segue il Napoli al Diego Armando Maradona: i campioni d’Italia in carica (stagione 24/25) trascinano oltre 50.000 tifosi a partita, consolidando il fortino azzurro come uno dei più caldi d’Europa.
Le sorprese e la saturazione degli impianti
Un dato interessante emerge dalla Juventus, che con una media di circa 40.800 spettatori occupa la quinta posizione. Va però sottolineato il dato sulla percentuale di riempimento: l’Allianz Stadium, avendo una capienza ridotta rispetto ai grandi catini di Milano e Roma, risulta quasi sempre sold-out (oltre il 97% di saturazione).
Sorprendono anche le realtà emergenti: il Genoa si attesta sopra le 31.000 presenze medie, superando piazze storiche come la Lazio (35.944, influenzata dalla protesta delle ultime settimane) e la Fiorentina (20.500, condizionata dai lavori al Franchi).