Mckennie Milan, è LUI l’ultima idea per il centrocampo! Proposto dalla Juve, la POSIZIONE del Diavolo

Mckennie-Milan, può essere lui l’ultima idea a centrocampo? Rossoneri al momento freddi dopo la proposta della Juve

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nei dialoghi di ieri tra la Juve e il calciomercato Milan è spuntato anche il profilo di Mckennie:

PAROLE – «Nel frattempo nei colloqui tra i due club è spuntato il nome di Weston McKennie, altro giocatore fuori dai piani di Motta e da quelli della Juventus, che come Chiesa ha solo un altro anno di contratto. I bianconeri vorrebbero evitare di perderlo a zero e stanno cercando di piazzarlo: lo hanno proposto al Milan che però in mezzo al campo è concentrato su Fofana».