Mbappé, il retroscena: «Voleva lasciare la Francia…»

Il presidente della Federazione francese De Graet ha rivelato un aneddoto su Kylian Mbappé: l’esterno del PSG voleva lasciare la Francia

Noel De Graet, presidente della Federazione francese, in una intervista a JDD ha rivelato un aneddoto su Kylian Mbappé.

L’ANEDDOTO – «Dopo gli Europei ho ricevuto Mbappé, ha scoperto che la Federazione non lo aveva difeso dopo il suo rigore sbagliato e le critiche sui gol. Ci eravamo visti per cinque minuti nel mio ufficio. Era arrabbiato, non voleva più giocare in Franciaco, cosa che ovviamente non pensava. Sapete come funziona, è un vincente, era molto frustrato, come tutti di noi, dall’eliminazione… È così pubblicizzato. È un ragazzo eccezionale, molto più di gruppo di quanto si pensi. Ora non ci sono più problemi».