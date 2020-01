Maxi Lopez: «Il Milan mi chiese di aspettare un altro giocatore»

Maxi Lopez ha rivelato un’indiscrezione riguardante il proprio trasferimento al Milan. Intrigo con la trattativa per Tevez

Maxi Lopez ha rivelato un’indiscrezione riguardante il proprio trasferimento al Milan. In base alle dichiarazioni rilasciate a CM, l’attaccante argentino sarebbe stato costretto ad aspettare l’eventuale arrivo di un altro attaccante (identificabile come Carlos Tevez):

«Quando mi hanno detto mi voleva il Milan, stavo per andare in Inghilterra. Ma il club rossonero è sempre stato un mio pallino e così ho deciso di rimanere in Italia. Ho firmato il contratto, poi però la società mi ha chiesto di aspettare qualche giorno perché oltre a me volevano prendere anche un altro giocatore. Per il quale alla fine non sono riusciti a chiudere. Ma io avevo già firmato, quindi in quei giorni non potevo né andare in Inghilterra e né tornare al Catania. Ho dovuto aspettare qualche giorno, poi depositarono il mio contratto in Lega».