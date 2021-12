Mauro: «L’anti Inter è l’Atalanta ma la corsa allo scudetto è aperta»

Massimo Mauro, intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’avvincente corsa scudetto in Serie A. Le sue parole

«La partita col Verona per l’Atalanta è stata probabilmente più importante di quanto possa sembrare. gli uomini di Gasperini hanno dimostrato di poter arrivare in fondo. L’Atalanta può essere l’anti-Inter, che resta favorita perché è una squadra forte nei singoli e che gioca bene. La corsa comunque resta a quattro: il Milan e il Napoli di fronte a difficoltà importanti e impreviste non se la sono cavata bene, ma sono due squadre di qualità».