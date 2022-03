Matuidi avvisa il Milan per lo scudetto: «Occhio allo scherzetto della Juve». Le parole del centrocampista bianconero

Blaise Matuidi ha parlato a La Gazzetta dello Sport anche della corsa scudetto.

SCUDETTO – «Io invece penso che la Juventus possa fare lo scherzetto, anche se è in un momento di transizione ha le capacità per fare una grande rimonta, come è già successo in passato prima che arrivassi io (nel 2015-16, ndr). Sono forti mentalmente, non a caso il motto del club è “fino alla fine”. L’eliminazione dalla Champions League agli ottavi è stata immeritata, è mancata un po’ d’esperienza».