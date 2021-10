Matri: «Milan non pronto per lo Scudetto, ecco chi vedo favorito»

Alessandro Matri ha parlato della corsa Scudetto in Serie A nel prepartita di Atalanta Milan, escludendo i rossoneri

Alessandro Matri esclude il Milan dalla corsa Scudetto. L’ex attaccante rossonera parla così della lotta al primo posto a Dazn nel prepartita del match contro l’Atalanta.

«Sono due squadre da Champions League, non credo siano pronte per puntare allo Scudetto. Chi davanti a loro? Viene da dire il Napoli per il momento che sta attraversando, ma l’Inter è la squadra più completa e costruita per arrivare fino in fondo.»