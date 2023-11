Materazzi era vicino al Milan! Brambati svela: «Portai il suo contratto firmato, ma ecco cosa successe»

Massimo Brambati ha svelato questo retroscena sul mancato passaggio di Marco Materazzi al Milan. Le parole

A TMW Radio, Massimo Brambati ha svelato questo retroscena sul mancato passaggio di Marco Materazzi al Milan. Le dichiarazioni.

PIOLI IN DISCUSSIONE – «Serve dare tempo a un tecnico. Ha tanti problemi fisici ora, non ha più il centrocampo che ha vinto lo Scudetto, e davanti non sono mai intervenuti in modo importante. Okafor e Jovic sono entrate last-minute per mettere una pezza. Io difendo Pioli, sta facendo del suo meglio in queste condizioni. E oggi si trova anche da solo senza Massara e Maldini».

MATERAZZI VICINO AL MILAN – «Sì, ho portato il suo contratto firmato e l’ho portato in giro in macchina a Milano. Poi Galliani fece retromarcia, perché la Curva non lo voleva. Era molto prima dei Mondiali vinti e Materazzi non giocava titolare con Mancini».