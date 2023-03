Mancini, arriva la stoccata di Massimo Orlando

Massim Orlando, ex calciatore, ha commentato il momento dell’Italia di Roberto Mancini: le sue dichiarazioni

A TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così di Roberto Mancini:

«Visto che c’è e dobbiamo sostenerlo, visto che non vedo alternative al momento, gli dico di farsi un gruppo suo di giocatori in cui credi ma non portare troppi ogni volta. O così dà la sensazione di non avere le idee chiare. Forse però dopo la mancata qualificazione ai Mondiali doveva fare un passo indietro».