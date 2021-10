Massimo Mauro attacca il Var: «Hanno distrutto l’arbitro». La provocazione dell’ex calciatore della Juventus

Intervistato dal Corriere dello Sport, Massimo Mauro ha criticato così il Var. Le parole dell’ex Juventus.

«Dico basta ai fischi dalla scrivania. Hanno distrutto l’arbitro. Non è una cag**a. È giusto utilizzare la tecnologia in quelle situazioni in cui si può tirare una riga e stabilire con certezza se è dentro o fuori: gol/non gol, oppure i fuorigioco. Mi sono piegato persino al ridicolo di un fuorigioco per meno di un centimetro. Ma la partita deve gestirla l’arbitro. Quel che accade in campo, sul terreno di gioco, deve essere giudicato dall’arbitro che è lì e vive le stesse sensazioni di chi è in campo, ha la stessa adrenalina, le stesse pulsioni. L’interpretazione dell’arbitro va tutelata, non indebolita. Così come la sua centralità. Non può giudicare chi è in una sala davanti ai monitor, in un ambiente completamente diverso, asettico».