Brambati «Messaggio a Mancini? Doveva dimettersi»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato il momento dell’Italia: Mancini doveva dimettersi

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Roberto Mancini, CT dell’Italia:

«Vinci l’Europeo e c’è già un errore clamoroso della Federazione che rinnova il contratto prima della qualificazione dei Mondiali. Poi non ci vai dopo un girone abbordabile. Lì dovevano esserci le dimissioni di Mancini e Gravina. L’Italia non può non andare ai Mondiali. Gravina ha sbagliato a rinnovarlo prima dei Mondiali. Che esperienza ha, solo il Castel Di Sangro. Serve fare un percorso importante, lui quale ha fatto per arrivare in quel ruolo? E ora si vedono le cavolate».