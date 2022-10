Massaro: «Ancelotti? È un vincente»

Daniele Massaro ha parlato di Carlo Ancelotti. Ecco le parole dell’ex giocatore del Milan sull’allenatore del Real Madrid

«Come allenatore ha avuto la fortuna di avere avuto Sacchi come insegnante di calcio e lo ha dimostrato non solo in Italia ma anche in tutti i campionati dove è risultato un vincente ma soprattuto come uomo ed è la cosa più bella che tuti i suoi giocatori gli riconoscono»