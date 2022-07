Marsiglia Milan: Pobega e Origi non partiranno con la squadra

Marsiglia Milan: Tommaso Pobega e Divock Origi non partiranno con la squadra per la trasferta del Velodrome

Il Milan sfida il Marsiglia in un amichevole di lusso questa sera al Velodrome. Il match sarà visibile su Sportitalia alle ore 18:00.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non partiranno con la squadra Tommaso Pobega e Divock Origi, alle prese con dei rispettivi guai fisici. Resteranno a Milanello per ritornare in buona condizione.