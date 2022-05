Marotta sicuro: «Non temo ripercussioni»

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha preso la parola a DAZN prima della partita contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

INCONTRO: «Noi siamo sempre con la squadra, non sono serviti incontri particolari, abbiamo dimenticato Bologna e siamo tutti concentrati su questo impegno molto duro. Sappiamo che è un’altra sfida complicata. Non temo ripercussioni, siamo tutti abituati a vivere in modo altalenante questo campionato. Siamo tutti grandi e vaccinati, non serve scoramento dopo una sconfitta, dobbiamo sempre essere motivati e concentrati indifferentemente da quanto accaduto la partita prima».

