ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marotta: «Inter, in certi momenti bisogna soffrire. Difenderemo lo scudetto». Le parole dell’ad nerazzurro

Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport all’indomani di Inter-Sassuolo. Le sue parole.

MOMENTO INTER – «Ci sono momenti nella vita e nello sport in particolare in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Stiamo soffrendo, ma dobbiamo continuare con un lavoro ancora più duro e con la fiducia che ci deve essere accreditata dopo il percorso fatto fin qui. Non vogliamo coltivare la cultura dell’alibi, ma sapevamo che gennaio e febbraio sarebbero stati i mesi più complicati. Vogliamo essere protagonisti del campionato fino alla fine, questa stagione ce la giocheremo fino all’ultimo chilometro».

LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24