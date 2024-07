Marotta AVVERTE: «Il nostro calcio deve rinnovarsi. Come Inter vogliamo essere protagonisti, i nostri obiettivi restano gli stessi»

Il presidente e AD dell’Inter, Beppe Marotta, fissa gli obiettivi per la prossima stagione e manda un messaggio alle rivali come il Milan

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima stagione 2024-25, il presidente dell’Inter Beppe Marotta manda un messaggio indiretto al Milan e a tutte le altre rivali fissando gli obiettivi stagionali per la squadra di Simone Inzaghi.

STAGIONE PIU’ LUNGA DI SEMPRE – «I club sono in questo momento chiamati a partecipare a un calendario di competizioni estremamente pieno e compresso, sottoponendo gli atleti a uno stress fisico difficile da sostenere. Chiaro che la partecipazione a tutte le più importanti competizioni internazionali è una vetrina imprescindibile per il nostro brand, e motivo di grande orgoglio per ognuno dei nostri calciatori. Nostra opinione è che il nostro calcio debba rinnovarsi, diventando più attrattivo verso le generazioni più giovani, fornendo un prodotto sempre più innovativo, digitale, in competizione con i principali player di intrattenimento. In un contesto così complesso sta per iniziare la stagione calcistica più lunga di sempre, che si aprirà ufficialmente alla metà di agosto con la Serie A e la Coppa Italia, vedrà il debutto della nuova Super Champions a 36 squadre con due partite in più nella prima fase, passerà dalla Supercoppa italiana in Arabia Saudita e soprattutto si concluderà nel nuovo affascinante Mondiale per Club a luglio negli USA. si giocherà quindi sempre per 12 mesi l’anno, quasi 70 partite ufficiali per chi andrà fino alla fine di ogni competizione. La nostra Inter vuole essere protagonista in tutte queste manifestazioni con la consapevolezza della propria forza e l’obiettivo di prolungare il ciclo di vittorie degli ultimi anni».

RINGRAZIAMENTI – «Vorrei ringraziare il vice presidente Javier Zanetti, che in questa stagione compirà 30 anni di storia con l’Inter, e il CEO Alessandro Antonello, per il contributo che l’area corporate continua a fornire alla nostra società. Gli obiettivi che ci poniamo sono gli stessi di sempre: la straordinaria conquista della seconda stella, che indosseremo con orgoglio sulle nostre nuove maglie, rappresenta il miglior punto di partenza per affrontare con la stessa passione e la stessa fame di successi questa nuova ed entusiasmante avventura».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI MAROTTA.