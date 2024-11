Marocchi accusa: «Troppi giocatori del Milan non difendono! Si eccitano nei big match, ma poi...»

Intervenuto negli studi di Sky Sport ecco le parole dell’opinionista Giancarlo Marocchi riguardo il momento che vive il Milan

PAROLE – «Ho come la sensazione che questi giocatori si eccitino a giocare a Madrid e nei derby, ma di proteggere Maignan non gliene importa proprio. Ma sono fatti così. Theo Hernandez è il terzino offensivo più forte che abbiamo, ma se dobbiamo trovarglo un difetto… Sono troppi i giocatori del Milan che vanno in campo che non sono eccitati di difendere la propria porta».