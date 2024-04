Pulisic Milan, miglior stagione in carriera? Il padre non è d’accordo: «Vi spiego il motivo»

Pulisic Milan, miglior stagione in carriera? Il padre non è d’accordo e ne ha parlato a Soccer Unplugged

Mark Pulisic ha parlato ai microfoni del suo podcast Soccer unplugged della stagione di suo figlio Christian con la maglia del Milan. Ecco le parole del padre dell’attaccante rossonero:

PAROLE – «Se questa è la sua stagione migliore di sempre? Credo ci sia una percezione sbagliata: per me non è vero che Christian al Chelsea abbia deluso. Semplicemente, non giocava regolarmente. E poi vi dico, per me sta arrivando ora al suo picco: ha 25 anni, lavora duro per sviluppare il suo gioco ed è rispettato dai compagni».