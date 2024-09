Marinozzi PUNGE: «Furlani non è CREDIBILE su Leao e Theo Hernandez. E Fonseca deve porsi una domanda importante». Il commento

Il giornalista Andrea Marinozzi a Sky Sport 24 ha commentato le parole di Furlani riguardo la polemica scaturita dal comportamento di Leao e Theo Hernandez in Lazio Milan.

LE PAROLE – «E’ chiaramente una strategia comunicativa che si vuole mandare all’esterno. Credo all’interno la comunicazione sia stata differente con Leao e Theo. L’episodio? Mi associo alle critiche. Perché hanno avuto un comportamento chiaramente così sbagliato verso allenatore e compagni? È una domanda che è importante porsi per Fonseca e la società, ma sopratutto Fonseca per avere subito un buon rapporto con i migliori giocatori della squadra. Ed evitare casi. Quello che ha detto Furlani è un cercare di buttare un po’ di acqua, ma non è molto credibile».