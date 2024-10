Marianella: «A me piace molto Fonseca quando parla e nei fatti. Leao? Non è normale se la star del Milan non gioca...»

Marianella ha analizzato la questione Leao al Milan e le scelte di Fonseca: «Non è normale se la star del Milan non gioca…»

Marianella a Sky Sport 24 ha detto la sua sulla questione Leao al Milan.

LE PAROLE – «A me piace molto Fonseca quando parla. Dice con grande naturalezza e grazia nei modi delle cose che non sono mai troppo banali. Poi si trasforma. E nei fatti sa fare delle scelte che fanno discutere su Leao. Non è normale se la tua star gioca o no, vuol dire che c’è un problema che si rimpalla da settimane. Dovrebbe capire le corde da toccare, se andare a stimolare l’orgoglio, se coccolarlo. Ogni atleta è diverso e devi avere la capacità di toccare le corde giuste se vuoi il meglio da quel giocatore».