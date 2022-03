Marianella: «Il nostro calcio era la Premier League di oggi ma...»

Presente negli studi di Sky Sport per il sorteggio di Champions League, Massimo Marianella ha così parlato del calcio italiano

«Il nostro calcio era la Premier League di oggi e non ha colto la possibilità di esserlo però economicamente, per la cecità di alcuni dirigenti. Economicamente abbiamo perso anche i soldi di Italia ’90, non abbiamo reso il calcio equilibrato e non abbiamo saputo gestire neanche i soldi dei diritti televisivi»