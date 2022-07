Marianella: «De Katelaere è un buonissimo calciatore su cui scommettere per il futuro». Le parole del giornalista

Massimo Marianella ha parlato di Charles De Ketelaere ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del giornalista:

«È un buonissimo giocatore, è uno su cui scommettere per il futuro. Ha un senso dell’inserimento straordinario, può giocare in un paio di posizioni. È giovane e ha già fatto un’esperienza importante. Ha giocato bene in grandi partite, è un metro di giudizio importante soprattutto per un giovane».