Parolo: «Pioli più pronto di Inzaghi per la vittoria dello scudetto»

«Chi è più pronto per lo Scudetto tra Simone Inzaghi e Pioli? Più il secondo, si conoscono da più tempo. Inzaghi sta ancora conoscendo la squadra, peraltro non ha più Hakimi e Lukaku che ammazzavano le partite ed erano devastanti. Come Anguissa, si fa tutta la partita ad alti livelli. Contro la Juventus di Conte la cosa difficile era reggere gli ultimi 30′ e non i primi 60′ in campo. Verona e Torino tengono ritmo alto ma poi nel finale si chiudono e soffrono, le grandi squadre invece devono fare di più».