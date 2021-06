Marchetti: «De Paul all’Atletico può avere risvolti positivi per il Milan»

Luca Marchetti a Sky Sport ha parlato del calciomercato del Milan. Ecco i risvolti della vicenda De Paul e Calhanoglu

«Milan non pronto a fare delle offerte. Avrebbe potuto inserire nella trattativa con l’Udinese qualche contropartita tecnica, come Hauge o Pobega, ma di fronte a 35 milioni di euro cash e a un rapporto diretto tra i presidenti la trattativa de Paul-Atlético si andrà a chiudere: 5 anni di contratto per l’argentino.

Di riflesso questa può essere una notizia che spinge Calhanoglu a rinnovare per il Milan; immaginiamo che l’interesse per il turco dell’Atletico verrà meno e il giocatore ha l’offerta del Milan sul tavolino da tempo. Con l’Europeo in corso non c’è fretta, anche perché si possono ascoltare le richieste che eventualmente arriveranno».