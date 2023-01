Marchegiani su Theo: «Sta giocando male. Attacca male e non difende…». Le parole dell’ex calciatore

Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky delle prestazioni di Theo Hernandez. Ecco le sue parole sul terzino del Milan:

«Se guardiamo Theo oggi, sta giocando male. Attacca male e non difende. Non so se è una conseguenza del Mondiale, della fatica e delle energie nervose. Ma è difficile trovare un singolo che si avvicina a quello che sono stati la stagione scorsa»