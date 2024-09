Marchegiani ELOGIA Morata: «Si è presentato BENE nel suo RUOLO! Lotta, corre e INCOROGGIA. E le sue dichiarazioni...»

Le parole di Luca Marchegiani, rilasciate negli studi di Sky Sport, sull’atteggiamento del Milan post derby e sull’apporto in campo di Morata

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento in casa rossonera e sull’atteggiamento di Alvaro Morata. Il suo pensiero:

PAROLE – «Morata si è presentato bene come ruolo che ha voluto assumere all’interno di un club blasonato come il Milan. Le interviste e i messaggi che ha concesso hanno messo in luce la volontà di cercare di aumentare la mentalità del gruppo: l’atteggiamento in campo è figlio di quelle dichiarazioni perché lotta, corre e incoraggia».